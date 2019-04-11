Telegram начал тестирование своей блокчейн-платформы

Компания Telegram начала тестировать платежную блокчейн-платформу , сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Доступ к тестовой версии TON получили несколько профессиональных команд, занимающихся блокчейном, из разных стран мира, в том числе из России.

По словам источников, конкретных результатов тестирования пока нет. Один из собеседников сказал, что TON обрабатывает транзакции с «крайне высокой скоростью».

Сроки запуска блокчейн-платформы TON неоднократно переносились. Ранее «Ведомости» сообщали, что тестовая версия появится осенью 2018 года. The Bell сообщал в январе 2019 года, что блокчейн-платформа будет запущена в марте.