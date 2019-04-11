Скотленд-Ярд: Джулиана Ассанжа арестовали по запросу США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля в Лондоне по запросу США, заявил Скотленд-Ярд.

Суд рассмотрит просьбу США об экстрадиции. С каким именно делом связан ордер, пока неизвестно.

Джулиан Ассанж был задержан в четверг в посольстве Эквадора в Лондоне, где он провел почти семь лет, опасаясь экстрадиции в США.

Изначально сообщалось, что Ассанжа арестовали по ордеру 2012 года за нарушение условий освобождения под залог. Власти Эквадора лишили его убежища, объяснив это его враждебными действиями и нарушением международных норм.

Американские власти ранее официально не подтверждали, что предъявили Ассанжу обвинения. Деятельность WikiLeaks расследовалась в США с начала 2010-х годов из-за публикации секретных документов Пентагона и Госдепартамента, а после 2016 года — и из-за публикации документов Демократической партии во время предвыборной кампании.