Джулиан Ассанж задержан полицией Лондона. Эквадор лишил его убежища в своем посольстве

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне. Ассанж задержан полицией.

Поводом для задержания, сообщила полиция Лондона, стало нарушение Ассанжем режима освобождения под залог в 2012 году.

В специальном видеообращении президент Эквадора Ленин Морено также заявил, что основатель Wikileaks своими действиями неоднократно нарушал международные соглашения и режим пребывания в посольстве.

При этом он отметил, что получил от Великобритании гарантии того, что после лишения убежища Ассанж не будет экстрадирован в страны, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.

В 2012 году британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель Wikileaks опасался, что Швеция передаст его США — там его обвиняют в разглашении секретных данных.

В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа. Однако Великобритания заявила, что арестует Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог.