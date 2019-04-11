По итогам плавания фрегата «Ярослав Мудрый» к берегам Сирии возбудили три уголовных дела о драках между моряками

Три уголовных дела возбуждены после дальнего похода фрегата Балтийского флота «Ярослав Мудрый» к берегам Сирии и Йемена.

Как сообщает «Коммерсант», все инциденты связаны с драками между матросами; они произошли в августе-сентябре 2018 года, когда корабль находился в Средиземном море.

Обвинения были предъявлены старшему матросу Евгению Гусеву («оскорбление военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы» — часть 1 статьи 336 УК РФ), старшему матросу Никите Майорову («насильственные действия в отношении начальника» — часть 1 статьи 334 УК РФ) и сержанту Рамазану Абдуллабекову («превышение должностных полномочий с применением насилия» — пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).

В марте уголовные дела были рассмотрены Балтийским гарнизонным военным судом. Старшие матросы отделались штрафами, поскольку впервые привлекались к уголовной ответственности. Гусеву назначили 15 тысяч рублей, а Майорову — 20 тысяч рублей.

Абдуллабекова суд приговорил к трем годам условно с испытательным сроком в один год. Адвокат осужденного обжаловал приговор. Он утверждает, что конфликты случились на бытовой почве и никак не связаны с военной службой.

Командование Балтийского флота признавало поход фрегата «Ярослав Мудрый» успешным. Особо отличившиеся моряки по итогам похода были награждены ведомственными медалями.