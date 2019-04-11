Московский судья ушел в отставку после проверки СК из-за возможного получения взятки

Федеральный судья Кузьминского районного суда Москвы Руслан Якубаев, в отношении которого проводится проверка СК, ушел в отставку по собственному желанию.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, решение Квалификационной коллегии об отставке Якубаева было принято 5 апреля.

В конце марта ТАСС сообщал, что Якубаев был задержан сотрудниками ФСБ в здании суда (в Мосгорсуде опровергали эту информацию). «Коммерсант» писал, что судью заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

Возбудить уголовное дело в отношении судьи может только глава Следственного комитета с согласия Квалификационной коллегии судей.