Жителя Астрахани отдали под суд за недоносительство на уехавшего в Сирию знакомого

Следственный комитет направил в суд уголовное дело против 32-летнего жителя Астрахани, который обвиняется в на уехавшего в Сирию знакомого.

По версии следствия, обвиняемый знал, что его знакомый воюет в Сирии «против правительственных войск», но «добровольно не сообщил» об этом властям.

Имя обвиняемого в сообщении не названо.

В Астрахани был вынесен первый в России приговор за недоносительство. В 2017 году местный житель был оштрафован на 70 тысяч рублей за то, что не рассказал о подготовке своего знакомого в лагере боевиков и его участии в боевых действиях на стороне террористов.