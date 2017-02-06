В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

Интерфакс
13:55, 6 февраля 2017
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В Астрахани вынесен первый в России приговор по статье о недоносительстве, входящей в так называемый пакет Яровой.

Кировский районный суд Астрахани 6 февраля признал местного жителя Улукбека Гафурова виновным в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) и приговорил к штрафу в 70 тысяч рублей. 

Гафуров знал, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, но не сообщил об этом в правоохранительные органы, заявила представитель областной прокуратуры Юлия Свитина.

По данным прокуратуры региона, это первый приговор в РФ, вынесенный по статье о недоносительстве.

Знакомый, о котором Гафуров не сообщил правоохранительным органам, — гражданин Киргизии Равшан Акбаров — в конце 2016 года был приговорен к 8 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании.

В середине января 2017 года сообщалось, что в России возбуждено первое уголовное дело по статье о «недоносительстве». Фигурантом дела, по версии «Кавказского узла», стал один из жителей Чечни.
Пакет «антитеррористических поправок», включая новую статью УК о несообщении о преступлении, был разработан депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Президент РФ подписал «пакет Яровой» в июле 2016 года.
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