В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

В Астрахани вынесен первый в России приговор по статье о недоносительстве, входящей в так называемый пакет Яровой.

Кировский районный суд Астрахани 6 февраля признал местного жителя Улукбека Гафурова виновным в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) и приговорил к штрафу в 70 тысяч рублей.

Гафуров знал, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, но не сообщил об этом в правоохранительные органы, заявила представитель областной прокуратуры Юлия Свитина.

По данным прокуратуры региона, это первый приговор в РФ, вынесенный по статье о недоносительстве.

Знакомый, о котором Гафуров не сообщил правоохранительным органам, — гражданин Киргизии Равшан Акбаров — в конце 2016 года был приговорен к 8 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании.