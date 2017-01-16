В России завели первое дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой». Фигурантом стал житель Чечни

Управление СК РФ по Чечне завело уголовное дело в отношении жителя Грозного Асхаба Хизриева, не сообщившего правоохранительным органам о намерении его знакомого уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на неназванного сотрудника ведомства.

На сайте управления информации о деле нет.

Дело заведено по статье «несообщение о преступлении» (205.6), которая появилась в Уголовном кодексе после принятия летом 2016 года «пакета Яровой». Ранее о возбуждении дел по этой статье не сообщалось.