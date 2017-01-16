В России завели первое дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой». Фигурантом стал житель Чечни
Управление СК РФ по Чечне завело уголовное дело в отношении жителя Грозного Асхаба Хизриева, не сообщившего правоохранительным органам о намерении его знакомого уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на неназванного сотрудника ведомства.
На сайте управления информации о деле нет.
Дело заведено по статье «несообщение о преступлении» (205.6), которая появилась в Уголовном кодексе после принятия летом 2016 года «пакета Яровой». Ранее о возбуждении дел по этой статье не сообщалось.
По данным следователей, знакомый обвиняемого был задержан сотрудниками силовых структур несколько месяцев назад при попытке выехать в Сирию.
Статья «несообщение о преступлении» (205.6 УК РФ) предусматривает ответственность за недоносительство о подготовке или совершении преступлений террористической направленности, а также захвата власти и вооруженного мятежа.
Статья появилась в УК после принятия «пакета Яровой», который позиционировался как набор антитеррористических мер. Новые законы, в частности, обязали операторов связи и интернет-провайдеров хранить переписку и переговоры пользователей, а также значительно ограничили миссионерскую деятельность.