В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Второй раз за три дня
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» 10 апреля произошел сбой. Также, по данным «Интерфакса», не работают некоторые банкоматы Сбербанка.
По информации сайта Downdetector, сообщения о сбое стали поступать около 12:00 по московскому времени. Пользователи жаловались на проблемы с доступом как к мобильной, так и десктопной версии «Сбербанк Онлайн».
В официальном твиттере кредитной организации пообещали, что неполадки будут устранены в ближайшее время.
Предыдущий сбой в работе «Сбербанк Онлайн» был зафиксирован днем 8 апреля. Тогда работу приложения в штатном режиме восстановили через несколько часов.
Сбербанк заявляет, что его онлайн-сервисами на конец 2018 года пользовались около 60 миллионов человек.