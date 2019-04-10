В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Второй раз за три дня

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» 10 апреля произошел сбой. Также, по данным «Интерфакса», не работают некоторые банкоматы Сбербанка.

По информации сайта Downdetector, сообщения о сбое стали поступать около 12:00 по московскому времени. Пользователи жаловались на проблемы с доступом как к мобильной, так и десктопной версии «Сбербанк Онлайн».

В официальном твиттере кредитной организации пообещали, что неполадки будут устранены в ближайшее время.

Предыдущий сбой в работе «Сбербанк Онлайн» был зафиксирован днем 8 апреля. Тогда работу приложения в штатном режиме восстановили через несколько часов.

Сбербанк заявляет, что его онлайн-сервисами на конец 2018 года пользовались около 60 миллионов человек.