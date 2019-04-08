В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе «Сбербанк Онлайн» 8 апреля произошел сбой. Клиенты столкнулись со сложностями при попытках воспользоваться как мобильным приложением, так и десктопной версией.

По информации сайта Downdetector, сбой в работе «Сбербанк Онлайн» начался около 9:30 по московскому времени. По состоянию на 15:00 по московскому времени, штатная работа сервиса восстановлена не была.

Сообщения о проблемах с доступом к «Сбербанк Онлайн» поступили из разных регионов России, например, из Мурманска, Иркутска, Ростова-на-Дону и центральной части страны.

В Сбербанке также сообщили «Интерфаксу», что с перебоями работают и некоторые устройства самообслуживания в отделениях банка.

В ближайшее время, сообщили в кредитной организации, технические проблемы будут устранены.

По данным Сбербанка на конец 2018 года, онлайн-сервисами пользовались до 60 миллионов клиентов этой организации. Всего клиентами Сбербанка были на тот момент почти 93 миллиона человек.