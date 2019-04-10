В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за ДТП в состоянии опьянения

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за совершение в состоянии опьянения ДТП, в результате которого погибли люди.

Соотвествующие поправки предлагается внести в статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта») и 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В пояснительной записке говорится, что за последние два года «смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей составила примерно 30% от всех ДТП со смертельным исходом». При этом, по мнению авторов законопроекта, суды недостаточно строго наказывают виновников ДТП.

Среди авторов первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Предлагается приравнять ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство», — цитирует ТАСС заявление Пискарева.

Также планируется ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте, метрополитене.

Уголовная ответственность за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения была введена в России с июля 2015 года. Уголовное наказание может применяться к тем водителям, которые уже привлекались за пьяную езду или за отказ от медицинского освидетельствования.

В 2018 году, по данным ГИБДД, за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения были лишены прав более 195 тысяч человек.