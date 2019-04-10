Трое активистов из Петербурга пожаловались в ЕСПЧ на запрет художественного протеста в России

Активисты из Санкт-Петербурга Тимур Расулов, Евгения Литвинова и Варвара Михайлова, привлеченные к административной ответственности за участие в художественных протестных акциях, направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на действия российских властей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на тексты жалоб.

Заявители утверждают, что полиция и суды неправомерно расценили их акции как нарушение законодательства о митингах. Они попросили признать действия властей «грубым вмешательством» в право на свободу выражения мнений «посредством современного искусства».

По мнению активистов, российские власти нарушили пять статей Конвенции по защите прав человека, в том числе положения о праве на свободу мнений и собраний и о праве на справедливый суд.

Тимур Расулов получил 100 часов обязательных работ за перфоманс против внесения изменений в Конституцию РФ в октябре 2018 года. Активист повесил возле здания Конституционного суда изображение Конституции, разрезанное на полоски.

Пенсионерка Евгения Литвинова была оштрафована на 10 тысяч рублей за участие в акции против повышения пенсионного возраста в сентябре 2018-го. В рамках акции человек в маске Владимира Путина проехал по Петербургу на повозке, запряженной людьми с табличками «До пенсии не дотянем».

Варвара Михайлова в июне 2018-го получила штраф в 160 тысяч рублей за участие в первомайском шествии с плакатом «Девять стадий разложения вождя» с изображением Владимира Путина. Суд также постановил уничтожить арт-объект.