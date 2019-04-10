Совет Федерации одобрил закон о хостелах в согласованной с Госдумой редакции

Верхняя палата российского парламента одобрила закон о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах в редакции, ранее согласованной с Госдумой. Документ вступит в силу 1 октября 2019 года.

Закон о хостелах был принят Госдумой 6 марта. Предполагалось, что он вступит в силу через 10 дней после подписания его президентом. Совет Федерации отказался одобрять документ в этой редакции, предложив отстрочить запрет до 1 января 2020 года. По итогам работы согласительной комиссии был подготовлен компромиссный вариант, предусматривающий вступление закона в силу 1 октября 2019 года. Согласованный с сенаторами вариант законопроекта Госдума одобрила 4 апреля.

Отказ Совета Федерации одобрять закон, принятый Госдумой, — редкий случай в работе российского парламента.