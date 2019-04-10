СК попросил перевести Майкла Калви под домашний арест

Следственный комитет попросил перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Кроме того, направлено аналогичное ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Судебные заседания пройдут 11 апреля.

Майкл Калви находится в СИЗО с середины февраля по в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей.

9 апреля Басманный суд продлил до середины июля срок ареста другого фигуранта дела — партнера инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля.