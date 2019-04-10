Минфин предложил не вводить систему контроля самозанятых

В ближайшие несколько лет на самозанятых не стоит распространять систему контроля и надзора, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По мнению Силуанова, отсутствие надзора будет стимулировать самозанятых переходить от незарегистрированной деятельности в легитимное правовое поле.

С 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области действует специальный налоговый режим для самозанятых: они платят от 4% до 6% с дохода. В случае, если власти сочтут эту практику успешной, она будет распространена на всю Россию.