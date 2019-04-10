«Кража скульптуры из Русского музея» оказалась попыткой безработных собрать мелочь у фигурки в стене Михайловского замка

Инцидент, описанный информагентствами как предотвращенная Росгвардией кража скульптуры из Русского музея, был попыткой двух безработных мужчин собрать монеты из ниши с фигуркой гренадера в стене Михайловского замка. Это следует из комментария представителя Росгвардии Валерия Грибакина радио «Говорит Москва».

«Как они пояснили, их не интересовала скульптура. Они хотели на веревке спуститься в озеро и собрать мелочь, которая там находится. По сложившейся традиции граждане бросают мелочь с моста», — заявил он.

В Русском музее подчеркнули, что фигурки в стене Михайловского замка не входят в коллекцию музея и не имеют художественной ценности, передают «Открытые медиа». Фигурки установлены в нишах над водой по обе стороны от главного входа в замок.

О том, что Росгвардия «предотвратила кражу скульптуры из Русского музея», в структуру которого входит Михайловский замок, сообщили, в частности, ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Валерия Грибакина; при этом в процитированных агентствами его словах таких утверждений не было.

Одна из фигурок, установленных в нишах у главного входа в Михайловский замок Наталия Румянцева / Фотобанк Лори