В Русском музее предотвратили кражу скульптуры. Ее пытались утащить с помощью крюка и веревки

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из Русского музея в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Злоумышленники, рассказал он, пытались при помощи крюка и веревки утащить одну из скульптур из ниши в стене рва, окружающего Михайловский замок. Их заметил сотрудник вневедомственной охраны, который вызвал на место происшествия росгвардейцев.

Двое подозреваемых в попытке похищения скульптуры задержаны, заявил Грибакин, не став уточнять другие подробности.

В нишах в стене рва, окружающего Михайловский замок, где расположен Русский музей, установлены деревянные фигуры солдат. Также возле дом Михайловского замка рядом с 1-м Инженерным мостом находится скульптура «Чижик-Пыжик».