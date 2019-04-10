Глава Роскомнадзора заявил, что законопроект об изоляции Рунета поможет борьбе с Telegram. На следующий день СМИ удалили эту цитату

Несколько СМИ удалили или откорректировали заметки с заявлением главы Роскомнадзора Александра Жарова о том, что об изоляции российского сегмента интернета поможет в борьбе с запрещенными ресурсами. На это обратил внимание канал «Эшер II».

Жаров, отвечая 9 апреля на вопрос ТАСС о возможности применения закона для блокировки Telegram, сказал: «Поскольку закон о суверенном Рунете предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ, очевидно, что одним из элементов этого предупреждения будет борьба в том числе с запрещенными ресурсами, среди которых и тот, о котором вы спросили».

На следующий день оригинальный текст заметки ТАСС про Жарова был изменен: оттуда полностью исчез ответ про Telegram. «Говорит Москва», «Лента.ру», «Российская газета», «Москва 24», ссылавшиеся в своих заметках на ТАСС, удалили их полностью.

Законопроект об изоляции российского сегмента интернета будет рассматриваться в Госдуме во втором чтении 11 апреля.