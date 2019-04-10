ГИБДД предложила лишить постоянных нарушителей скидки на оплату штрафов

ГИБДД предлагает лишить водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения, возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Об этом сообщил замглавы инспекции Олег Понарьин.

Помимо этого Понарьин предложил значительно увеличить размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима более чем на 20 километров в час — с 500 до 3 тысяч рублей.

Скидка в 50% в случае уплаты штрафа в течение 20 дней была введена в 2016 году. По итогам первого года применения правила, по данным ГИБДД, такой возможностью воспользовались две трети всех оштрафованных водителей.