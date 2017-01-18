Возможностью заплатить штраф со скидкой воспользовались две трети водителей

Госавтоинспекция отчиталась об итогах первого года применения скидки 50 процентов для штрафов, которые уплачены в течение 20 дней. Такой возможностью за 2016 год воспользовались две трети всех водителей (67,5 процента), оплативших штраф.

Всего за год было вынесено 87,1 миллиона штрафных постановлений почти все из которых (85,6 миллиона) можно было оплатить со скидкой. Льгота не распространяется на штрафы за вождение в нетрезвом виде и за неправильную парковку в Москве.

Как отмечает «Коммерсантъ», в первое полугодие после введения скидки доля воспользовавшихся ей водителей была еще выше — 78 процентов.

Льготы по оплате штрафов также привели к увеличению нагрузки на сайт ГИБДД, где есть сервис по проверке неоплаченных постановлений. Количество запросов выросло в три с половиной раза по сравнению с 2015 годом — до 178,5 миллиона.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал «Ъ», что некоторые водители не успевают воспользоваться скидкой, так как «письма счастья» из ГИБДД приходят с большим опозданием.