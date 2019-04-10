Депутат Лев Шлосберг предложил ввести штраф до миллиона рублей за «неуважение власти к народу»

Депутат законодательного собрания Псковской области от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг разработал пакет законопроектов «о неуважении власти к народу». Он планирует внести их в Госдуму через псковское заксобрание, сообщается на сайте «Яблока».

Шлосберг предложил ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью. Она предусматривает наказание за , которые выражают «явное неуважение» к гарантированным Конституцией правам и свободам человека, но не несут признаков экстремизма. По мнению депутата, за это стоит назначать штраф до 500 тысяч рублей или арест на срок до 20 суток.

Шлосберг предложил распространить ответственность по новой статье на депутатов, проголосовавших за принятие законопроекта, который суд признал выражающим неуважение к правам человека. За это предлагается назначать штраф до миллиона рублей и арест на срок до 30 суток. Чтобы депутатов можно было привлечь к ответственности, Шлосберг считает нужным ввести обязательную публикацию поименных результатов голосований.

Депутат заявил, что его пакет законопроектов стал ответом на закон о , принятый в России в марте. «Право на принятие решений, определяющих жизнь десятков миллионов людей, в условиях безнаказанности вылилась в тотальное, ежедневное насилие власти к народу. Законы перестали соответствовать праву и стали орудием власти против людей», — заявил депутат на сессии псковского заксобрания.