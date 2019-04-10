Далай-ламу госпитализировали в Дели

Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV попал в больницу в Дели, сообщает The Guardian.

По словам его личного пресс-секретаря Тензина Таклха, 9 апреля 83-летний Далай-лама почувствовал дискомфорт, после чего его доставили для медосмотра в индийскую столицу из города Дхарамсала, где находится тибетское правительство в изгнании.

Врачи диагностировали у него инфекцию грудной клетки. Духовный лидер пробудет в больнице ближайшие несколько дней. Он находится в стабильном состоянии, отмечают медики.