ЦБ России сообщил о рекордном оттоке прямых иностранных инвестиций

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на 6,5 миллиарда долларов, до 15,9 миллиарда долларов, следует из опубликованной Банком России статистики.

Это минимальное значение с 1997 года, когда ЦБ стал публиковать такую статистику, пишет РБК.

При этом инвесторы вывели из России 22,4 миллиарда долларов. Отток иностранных инвестиций, отмечает РБК, превысил приток впервые с 2015 года.

Эксперты, опрошенные РБК, связывают рекордный отток прямых инвестиций из России с санкциями.

Статистика ЦБ об иностранных инвестициях, пишет РБК, не позволяет определить, идет ли речь о привлечении средств иностранных инвесторов или из зарубежных офшоров российского происхождения. Как отмечает издание, на отток инвестиций теоретически мог повлиять переход некоторых компаний из зарубежной юрисдикции в российскую.

Аналоги офшоров — территории с особым правовым режимом — начали создавать в России в июле 2018 года на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае. Одними из первых на такой территории с особым правовым режимом решили зарегистрироваться компании UC Rusal и En+ Holding, связанные с Олегом Дерипаской, который попал в американский санкционный список.