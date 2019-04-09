Правительство Индии одобрило закупку у России танков на два миллиарда долларов

Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил сделку по закупке российских танков Т-90МС, сообщает издание Janeʼs 360, специализирующееся на военной тематике.

Сделка предусматривает покупку 464 танков на общую сумму 1,93 миллиарда долларов.

По данным источников издания, контракт между «Рособоронэкспортом» и Минобороны Индии планируется подписать в ближайшие несколько месяцев.

Т-90МС «Тагил» — экспортная модификация основного боевого танка Т-90. Индия ранее закупала у России крупные партии разных модификаций Т-90.

Индия — один из крупнейших импортеров российских вооружений. В отношении покупателей оружия у России может быть применен закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ( ).