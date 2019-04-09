Нетаниягу и его противник одновременно объявили о своей победе на выборах в Израиле

Председатель правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу и лидер левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц одновременно объявили о победе своих сил на парламентских выборах в Израиле, сообщает Reuters.

Различные экзит-поллы предсказывают обеим партиям очень близкие результаты с небольшим преимуществом «Кахоль-Лаван». По данным опросов на выходах с участков «Ликуд» может получить от 33 до 36 мест в 120-местном парламенте, «Кахоль-Лаван» — 36 или 37 мест.

Итоговый расклад сил будет также зависеть от количества мест, которые получат несколько других партий, традиционно входящих либо в правую, либо в левую коалицию. Официальные предварительные результаты подсчета голосов появятся 10 апреля.

В случае итоговой победы правой коалиции 69-летний Нетаниягу станет премьер-министром Израиля в пятый раз. Тогда он побьет рекорд страны по длительности нахождения на посту главы правительства.