Комитет Госдумы: закон об изоляции российского сегмента интернета должен вступить в силу в ноябре 2019 года

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил, чтобы закон об изоляции российского интернета вступил в силу с ноября 2019 года. Об этом объявил глава комитета Леонид Левин.

Для положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен предлагается установить срок вступления в силу с 1 января 2021 года, добавил он. Соответствующие поправки предполагается внести в законопроект ко второму чтению.

В доступных в базе данных Госдумы версиях законопроекта и сопровождающих его документов никаких указаний на то, когда закон должен вступить в силу, нет.

В первом чтении закон об изоляции Рунета был принят 7 февраля.

Обновление: Второе чтение законопроекта назначено на 10 апреля. Свои поправки к документу представил комитет по информационной политике. Поправок от правительства не поступало.