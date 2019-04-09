Китайские власти решили запретить майнинг биткоинов

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР собирается запретить производство биткоинов в стране. Об этом говорится проекте отраслей, которые ведомство планирует поддержать, ограничить и запретить, сообщает Reuters.

В документе майнинг биткоинов отнесен к списку из 450 видов производства, которые необходимо постепенно прекратить, так как они нарушают законодательство, являются опасными или способствуют загрязнению окружающей среды.

Проект перечня вынесен на общественное обсуждение. Оно продлится до 7 мая, после чего документ будет опубликован. Если запрет на майнинг биткоинов останется в окончательной версии документа, он вступит в силу немедленно после публикации.

Ограничения рынка криптовалют в Китае начались с 2017 года, когда власти запретили обменные операции с криптовалютами и проведение . В начале 2018 года в интернет попал официальный документ, в котором указано на необходимость прекратить в Китае майнинг биткоинов из-за потребления большого количества электроэнергии и опасности спекуляций. При этом китайский рынок по производству оборудования для производства биткоинов и других криптовалют является крупнейшим в мире.

2 апреля стоимость биткоина за сутки поднялась на 20% — до более чем пяти тысяч долларов впервые с ноября. Предполагалось, что скачок курса вызвали несколько крупных сделок по покупке биткоинов. Сейчас 1 биткоин стоит около 5,2 тысячи долларов.