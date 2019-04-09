Генпрокурор РФ: 75% экстремистских преступлений в 2018 году были связаны с «ВКонтакте»

Более 75% преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных в России в 2018 году, были связаны с соцсетью «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

В 2018 году было зарегистрировано 1265 экстремистских преступлений, что почти на 17% меньше, чем годом раньше. 80% из них подпадали под уголовные статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В декабре 2018 года в России был принят закон о частичной декриминализации статьи 282 УК. Теперь за первое нарушение по ней грозит административная ответственность, за повторное — уголовная.