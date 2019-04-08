Зеленский назвал датой дебатов на стадионе 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что его предвыборные дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко пройдут на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля.

Накануне Порошенко заявил, что ждет Зеленского на дебатах на стадионе, вмещающем 70 тысяч человек, вечером 14 апреля.

7 апреля ЦИК Украины огласил официальные итоги первого тура выборов президента страны, состоявшегося 31 марта. По результатам голосования, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко — 15,95%. Явка избирателей составила 63,52%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.