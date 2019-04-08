Губернатор Одесской области отказался покинуть пост вопреки указу Порошенко о его отстранении

Губернатор Одесской области Украины Максим Степанов отказался покидать свой пост, несмотря на указ президента страны Петра Порошенко о его отстранении от должности.

Указ был опубликован на сайте президента утром в понедельник, 8 апреля. Причины, по которым Степанов был отправлен в отставку, не пояснялись.

Степанов заявил, что считает указ президента нелегитимным, так как у того нет полномочий отстранять губернаторов без соответствующего представления правительства Украины. Степанов отметил, что недавно ему предлагали уйти в отставку добровольно, но он отказался.

Степанов руководит Одесской областью с января 2017 года, его предшественником на этом посту был Михаил Саакашвили.

В первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко набрал в Одесской области 9,1% голосов — почти в два раза меньше, чем в среднем по стране.