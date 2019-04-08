Актриса Эллисон Мэк признала вину в вербовке женщин в секс-культ

Актриса Эллисон Мэк признала вину по делу о принудительной вербовке женщин в секс-культ NXIVM под видом курсов личностного роста.

Мэк признала, что она входила в руководство организации и по меньшей мере в двух случаях получала деньги за то, что принуждала вступивших в нее женщин к сексуальной связи с лидером организации.

Приговор Мэк будет вынесен в сентябре. Максимальное наказание по каждому из пунктов обвинения с учетом признания вины составляет 20 лет тюрьмы.

Эллисон Мэк наиболее известна как исполнительница роли Хлои Салливан в сериале «Тайны Смолвиля».

Помимо Элисон Мэк, фигурантом дела является, в частности, Клэр Бронфман, наследница канадской компании Seagram, бывшей одним из крупнейших производителей алкоголя в мире в 1990-х годах. Всего в деле шесть фигурантов.