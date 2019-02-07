В Сирии погиб российский контрактник

В Сирии погиб российской военнослужащий-контрактник Максим Плетнев, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководство Тихорецкого района Краснодарского края.

На сайте района сообщается, что Плетнев погиб 31 января «при выполнении служебного задания и воинского долга». Место гибели россиянина в сообщении не упоминается.

«Максим Плетнев погиб как герой, и я уверен, что в скором времени о его подвиге обязательно расскажут, но сейчас я считаю бестактным тревожить его родителей расспросами», — заявил замглавы района Сергей Захаров.

Минобороны о гибели Максима Плентева пока не сообщало.

По официальным данным, в Сирии со времени начала российской военной операции в 2015 году погибли более ста российских военнослужащих. По данным в СМИ, в Сирии также действуют российские наемники из так называемой ; официальной статистики их гибели не существует.