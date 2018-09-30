Совет Федерации: в Сирии за три года погибли 112 российских военнослужащих

В Сирии за три года погибли 112 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в связи с третьей годовщиной российской операции в Сирии.

По его словам почти половина из них погибла при крушении российских самолетов и .

«Из техники потеряны восемь самолётов, семь вертолётов и, возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля», — заявил Бондарев.

Обновлено. За время военной операции в Сирии российские военно-космические силы уничтожили 85 тысяч террористов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Бондарева.