Совет Федерации: в Сирии за три года погибли 112 российских военнослужащих
В Сирии за три года погибли 112 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в связи с третьей годовщиной российской операции в Сирии.
По его словам почти половина из них погибла при крушении российских самолетов Ан-26 и Ил-20.
«Из техники потеряны восемь самолётов, семь вертолётов и, возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля», — заявил Бондарев.
Обновлено. За время военной операции в Сирии российские военно-космические силы уничтожили 85 тысяч террористов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Бондарева.
Для сравнения сенатор привел число советских потерь в Афганистане: за 3 первых года войны погибли почти 4,8 тысячи военнослужащих, потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолётов, 97 вертолётов.
Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года. В декабре 2017-го глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о полном выводе войск из Сирии. Российские военнослужащие остались только на базах Хмеймим и Тартус, а также в Центре по примирению враждующих сторон.
СМИ неоднократно сообщали, что в Сирии на стороне правительственных сил также воюют российские наемники. Кремль отрицает связь с ними. В России создание и участие в частных военных компаниях подпадает под действие уголовной статьи о наемничестве.
8 февраля 2018 года в Сирии под удар международной коалиции под руководством США попала группа проправительственных сил. В этой группе, согласно сообщениям ряда изданий, были российские наемники. МИД России заявил, что получил сведения о гибели пяти россиян. По неофициальным данным, число погибших могло превысить сто человек.