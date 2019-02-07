В Новосибирске передали в суд дело о взломе школьного журнала. Бывшему ученику гимназии грозят два года лишения свободы
В Новосибирске передано в суд дело о взломе школьного журнала. Бывший ученик гимназии Владимир Жоглик, сейчас являющийся студентом, обвиняется по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Инцидент произошел в 2016 году: тогда Жоглик с помощью специальной программы получил пароль администратора для электронного школьного журнала, после чего со своим одноклассником в течение месяца исправлял плохие оценки на хорошие.
В 2017 году полиция передала дело в суд, однако вскоре Генпрокуратура потребовала прекратить дело за отсутствием состава преступления. Тем не менее, в январе 2019 года местная прокуратура утвердила обвинительное заключение.
«А срок давности еще полтора года назад истек — дело тогда направили в суд. И никто не стал его уведомлять, прекращать дело. Просто больше года продолжали мучить парня и его маму, ожидая, когда он сломается, а общество и СМИ забудут про эту тему», — пояснил [адвокат подсудимого] Александр Балян.