В Новосибирске передали в суд дело о взломе школьного журнала. Бывшему ученику гимназии грозят два года лишения свободы

В Новосибирске передано в суд дело о взломе школьного журнала. Бывший ученик гимназии Владимир Жоглик, сейчас являющийся студентом, обвиняется по о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Инцидент произошел в 2016 году: тогда Жоглик с помощью специальной программы получил пароль администратора для электронного школьного журнала, после чего со своим одноклассником в течение месяца исправлял плохие оценки на хорошие.

В 2017 году полиция передала дело в суд, однако вскоре Генпрокуратура потребовала прекратить дело за отсутствием состава преступления. Тем не менее, в январе 2019 года местная прокуратура утвердила обвинительное заключение.