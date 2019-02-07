В Мордовии и Ханты-Мансийском округе задержали «свидетелей Иеговы»

МВД возбудило уголовные дела против членов запрещенной в РФ религиозной секты «Свидетели Иеговы». Масштабные обыски проведены в Саранске (Мордовия) и Урае (Ханты-Мансийский автономный округ).

В Мордовии задержаны члены организации «Свидетели Иеговы Саранск», решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ХМАО, по данным Znak.com, задержан один из организаторов ячейки «Собрание».

«Последователи данной организации пропагандировали свое превосходство над другими гражданами, не являющимися последователями „Свидетелей Иеговы“. Кроме того, члены экстремистской организации проводили тайные сборы с целью выработки планов деятельности и изучения экстремистской идеологии», — говорится в пресс-релизе МВД.

В ходе обысков были изъяты компьютеры и сотовые телефоны, а также литература, признанная экстремистской.

В 2017 году Верховный суд России признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» включение «свидетелей Иеговы» в список экстремистских организаций, пообещав разобраться с этим.

6 февраля 2019 года в Орле к шести годам колонии был приговорен лидер местной общины «Свидетелей Иеговы», гражданин Дании Деннис Кристенсен. Всего в России расследуется более 80 уголовных дел в отношении последователей организации.