Суд освободил полковника Квачкова из-за декриминализации статьи 282 УК

Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с статьи о возбуждении ненависти (282 УК). Об этом рассказал адвокат Квачкова Андрей Виканов.

Квачков, как полагает адвокат, выйдет на свободу 19 февраля, когда решение вступит в законную силу.

Квачкова осудили за возбуждение ненависти в 2017 году из-за видеообращения, которое он записал в мордовской колонии. Суд усмотрел в его словах призывы к насилию против представителей власти. Квачкову дали полтора года строгого режима.

В колонии Квачков отбывал 8 лет по первому приговору — за попытку организации вооруженного мятежа.

Владимир Квачков стал широко известен после того, как его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году. Суд присяжных дважды оправдал его.