Росстат зафиксировал снижение реальных пенсий. Впервые за три года
В 2018 году реальные пенсии в России снизились впервые за три года, отчитался Росстат.
С учетом единовременной выплаты пяти тысяч рублей, которую пенсионеры получили в 2017 году, реальные пенсии снизились на 2,4%. Без этой выплаты пенсии выросли лишь на 0,8%.
Предыдущий раз снижение реальных пенсий, пишет РБК, Росстат фиксировал по итогам 2015 года.
Средний размер начисленной пенсии в России в 2018 году составил 13,36 тысячи рублей. По сравнению с 2017 годом пенсии без учета единовременной выплаты выросли на 3,7%, с учетом — на 0,4%.
В январе Росстат сообщил, что по итогам 2018 года реальные денежные доходы россиян снизились на 0,2% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году. Снижение реальных доходов было зафиксировано пятый год подряд, хотя правительство прогнозировало их рост.