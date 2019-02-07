Росстат зафиксировал снижение реальных пенсий. Впервые за три года

В 2018 году в России снизились впервые за три года, отчитался Росстат.

С учетом пяти тысяч рублей, которую пенсионеры получили в 2017 году, реальные пенсии снизились на 2,4%. Без этой выплаты пенсии выросли лишь на 0,8%.

Предыдущий раз снижение реальных пенсий, пишет РБК, Росстат фиксировал по итогам 2015 года.

Средний размер начисленной пенсии в России в 2018 году составил 13,36 тысячи рублей. По сравнению с 2017 годом пенсии без учета единовременной выплаты выросли на 3,7%, с учетом — на 0,4%.

В январе Росстат сообщил, что по итогам 2018 года россиян снизились на 0,2% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году. Снижение реальных доходов было зафиксировано пятый год подряд, хотя правительство прогнозировало их рост.