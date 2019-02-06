В США водителя Uber приговорили к пожизненному заключению. Он признался в шести убийствах

Суд приговорил американца Джейсона Далтона к пожизненному заключению за шесть убийств в городе Каламазу, штат Мичиган в 2016 году. Далтон ранее признал вину, у него не будет права на УДО.

20 февраля 2016 года Далтон в течение пяти часов убил шесть человек. В этот момент Далтон работал водителем Uber и подвозил пассажиров, перемещаясь между местами убийств. Позднее Далтон заявил, что приложение Uber контролировало его «разум и тело».

После серии убийств Uber рассказала, что Далтон прошел все необходимые проверки при найме на работу — у него не было приводов в полицию.