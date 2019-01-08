В США водитель Uber признался в убийстве шести человек. Ранее он утверждал, что приложение управляло его разумом и телом

48-летний водитель Uber Джейсон Далтон признался в серии убийств, совершенных в городе Каламазу, штат Мичиган, в феврале 2016 года, сообщает BBC News.

Далтон заявил в суде, что решил признаться в убийствах по своей воле. Он отметил, что уже давно хотел дать признательные показания, хотя его адвокат был против этого.

Водителя Uber обвиняют по 16 пунктам, включая убийство шести человек и покушение на убийство еще двух. Ему грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Джейсон Далтон в ночь на 20 февраля 2016 года в течение пяти часов убил шесть человек в городе Каламазу. Жертв Далтон выбирал случайным образом, ни один из погибших не был клиентом Uber. В полиции отмечали, что между убийствами Далтон продолжал перевозить пассажиров, заказавших такси через приложение Uber.

Джейсон Далтон говорил, что стал «марионеткой» приложения Uber, которое, как он утверждал, контролировало его «разум и тело».

После серии убийств в Мичигане в компании Uber заявили, что приняли Джейсона Далтона на работу, поскольку до нападений он никогда не нарушал закон. Сервис заказа такси отказался вводить дополнительные проверки водителей после случившегося.