В Москве во вторник из-за ложных сообщений о бомбах эвакуировали 165 тысяч человек

В Москве во вторник, 5 февраля, из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах были проверены около 700 зданий, эвакуированы 165 тысяч человек. Об этом рассказал в среду источник «Интерфакса».

Сообщения, по его словам, «поступали с различных электронных почт, а также звонков по IP-телефонии». Ни в одном случае угроза не подтвердилась, заявил он.

Как рассказал источник РБК, знакомый с расследованием волны ложных сообщений о терактах, правоохранительные органы считают, что злоумышленники сменили тактику — «от звонков с угрозами перешли к рассылке писем». Отправителей в таком случае найти сложнее, подчеркнул он.

Анонимные сообщения о «минировании» объектов в Москве и Подмосковье начали поступать утром 5 февраля. Эвакуация была проведена в десятках школ и вузов, в торговых и бизнес- центрах, управах и больницах. В частности, были эвакуированы Дом правительства Московской области и музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Ранее массовые эвакуации из-за сообщений о бомбах прошли в других регионах России — от Дальнего Востока до Калининграда.

Предыдущая масштабная волна «минирований» прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций ФСБ оценила в 150 миллионов рублей. Все сообщения оказались ложными.