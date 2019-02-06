Церемония премии «Оскар» пройдет без ведущего. Это второй случай в истории

Церемония кинопремии «Оскар» в 2019 году пройдет без ведущего. Об этом официально объявила президент ABC Entertainment Кэри Берк на встрече с Ассоциацией телекритиков.

Решение было принято после «неразберихи» из-за вести церемонию и последующего обсуждения его возвращения. «После этого стало очевидно, что вести „Оскар“ будут те, кто вручают награды. Мы все быстро согласились с этой идеей», — сказала Берк.

Церемония вручения «Оскаров» состоится 24 февраля (в ночь на 25-е по Москве).

Церемонию проводили без ведущего только один раз — в 1989 году. Такова была идея продюсера шоу Аллана Карра.