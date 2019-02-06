Трамп выдвинул на пост главы Всемирного банка замминистра финансов США Дэвида Мэлпаса. Он критиковал организацию за помощь Китаю

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка.

Кандидатура Мэлпасса должна быть утверждена на заседании Совета управляющих Всемирного банка.

Президентом Всемирного банка традиционно является гражданин США, в то время как президентом Международного валютного фонда — представитель одной из стран Европы.

Дэвид Мэлпас неоднократно критиковал Всемирный банк, в частности, за значительные ссуды, которые организация выдавала Китаю. Мэлпас указывал, что у Китая достаточно ресурсов и без международной помощи.

Предыдущий президент Всемирного банка Джим Ен Ким ушел в отставку с 1 февраля. Его полномочия заканчивались только в 2022 году, однако он предпочел перейти на работу в частную компанию.