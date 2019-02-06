Полиция Швеции заявила о возможном обнаружении украденных королевских регалий. Их нашли на помойке

Шведские королевские регалии XVII века, похищенные летом 2018 года из собора в Стренгнесе, вероятно, были найдены ночью на мусорном баке в Окерсберге неподалеку от Стокгольма.

Полиция заявила, что работает над подтверждением аутентичности находки.

Регалии — корона и держава Карла IX и корона королевы Кристины — были украдены из собора в городе Стренгнес 31 июля. Позже по подозрению в совершении кражи был задержан 22-летний мужчина. Он признал себя виновным в краже велосипеда и лодки, задействованных в преступлении, но не признал себя причастным к похищению драгоценностей. Других подозреваемых найти не удалось.