Из собора в Швеции украли короны XVII века

В Швеции из собора в городе Стренгнес украли корону и державу короля Карла IX и корону его жены, королевы Кристины.

Swedish Police / Reuters / Scanpix / LETA

Преступление произошло днем 31 июля. Очевидцы сообщили, что двое похитителей скрылись на моторной лодке, которая поджидала их на берегу озера у собора.

Корона Карла IX сделана из золота и украшена бриллиантами, жемчугом и серебром, корона его жены тоже золотая. Ворам удалось вынести их из запертой комнаты в церкви, оборудованной сигнализацией. Пока поиски похитителей ни к чему не привели.