На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Из собора в Швеции украли короны XVII века

The Local (Швеция)
10:00, 1 августа 2018
Надежный источник

В Швеции из собора в городе Стренгнес украли корону и державу короля Карла IX и корону его жены, королевы Кристины.

Swedish Police / Reuters / Scanpix / LETA

Преступление произошло днем 31 июля. Очевидцы сообщили, что двое похитителей скрылись на моторной лодке, которая поджидала их на берегу озера у собора.

Корона Карла IX сделана из золота и украшена бриллиантами, жемчугом и серебром, корона его жены тоже золотая. Ворам удалось вынести их из запертой комнаты в церкви, оборудованной сигнализацией. Пока поиски похитителей ни к чему не привели.

В 2013 году преступники украли корону и скипетр короля Юхана III. Через несколько дней полиция, получив анонимную наводку, обнаружила их в сумках на обочине шоссе.
Подкасты
Как Глеб Павловский придумал современную власть
45 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы