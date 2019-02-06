Муниципальные депутаты подали в суд на мэрию Москвы из-за реагентов

Муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и Константин Янкаускас подали иск в Тверской суд Москвы к столичному департаменту ЖКХ.

Они требуют запретить использование в Москве противогололедных химических реагентов.

В своем иске, как сообщают «Ведомости» они ссылаются на исследование профессоров МГУ 2009 года, в котором утверждается, что применяемые в столице реагенты могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у человека и животных, наносят непоправимый вред одежде и обуви, а также угрожают разрушением подземных и надземных коммуникаций.

Депутаты апеллируют к 42-й статье Конституции РФ и нормам федерального законодательства, гарантирующих право граждан на благоприятную окружающую среду.