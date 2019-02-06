Муниципальные депутаты подали в суд на мэрию Москвы из-за реагентов
Муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и Константин Янкаускас подали иск в Тверской суд Москвы к столичному департаменту ЖКХ.
Они требуют запретить использование в Москве противогололедных химических реагентов.
В своем иске, как сообщают «Ведомости» они ссылаются на исследование профессоров МГУ 2009 года, в котором утверждается, что применяемые в столице реагенты могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у человека и животных, наносят непоправимый вред одежде и обуви, а также угрожают разрушением подземных и надземных коммуникаций.
Депутаты апеллируют к 42-й статье Конституции РФ и нормам федерального законодательства, гарантирующих право граждан на благоприятную окружающую среду.
Чиновники мэрии продолжают врать, что эти химикаты безопасны. Но знаете, что самое смешное? Вред реагентов признает даже мэр Сергей Собянин. Мы нашли его выступление, где он прямо говорит и об ущербе экологии, и о грязи под ногами, и о бюджетных растратах.