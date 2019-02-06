«Макдоналдс» введет услугу обслуживания столиков в своих ресторанах по всей России

Возможность получения заказа за столиком к концу 2019 года появится во всех ресторанах «Макдоналдс» в России. Об этом объявил гендиректор McDonaldʼs в России Марк Карена на пресс-конференции.

В тестовом режиме такая услуга впервые появилась в московских ресторанах сети в 2018 году.

По состоянию на конец 2018 года, она была доступна в 209 заведениях сети быстрого питания. Всего у «Макдоналдс» в России на начало года было более 650 ресторанов, в ближайшее время, по словам Карены, планируется открыть еще 60.

McDonaldʼs объявил о тестировании услуги получения заказа за столиком в США и некоторых странах Европы в 2017 году. В компании тогда объясняли, что это поможет решить проблему увеличения времени ожидания заказа из-за расширения меню. Посетители, считают в сети быстрого питания, охотнее ждут заказ, сидя за столиком, а не стоя возле касс.