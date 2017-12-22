В «Макдоналдс» в Москве появилась услуга обслуживания столиков

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» тестирует в России новую услугу — обслуживание столиков, пишут «Ведомости». Посетитель самостоятельно делает заказ на кассе или через терминал самообслуживания, а к столику заказанную еду приносит сотрудник «Макдоналдса».

В тестовом режиме сервис доступен в пяти московских ресторанах сети, сообщила изданию представитель российского «Макдоналдса». Тестирование новой услуги, по ее словам, продлится несколько месяцев.

«В зависимости от результатов и на основании отзывов, мы сможем запланировать, в каких предприятиях эта услуга будет наиболее востребована в будущем», — заявила представитель российского «Макдоналдса».