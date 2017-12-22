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В «Макдоналдс» в Москве появилась услуга обслуживания столиков

Ведомости
11:19, 22 декабря 2017
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Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» тестирует в России новую услугу — обслуживание столиков, пишут «Ведомости». Посетитель самостоятельно делает заказ на кассе или через терминал самообслуживания, а к столику заказанную еду приносит сотрудник «Макдоналдса».

В тестовом режиме сервис доступен в пяти московских ресторанах сети, сообщила изданию представитель российского «Макдоналдса». Тестирование новой услуги, по ее словам, продлится несколько месяцев.

«В зависимости от результатов и на основании отзывов, мы сможем запланировать, в каких предприятиях эта услуга будет наиболее востребована в будущем», — заявила представитель российского «Макдоналдса».

Заказ в ресторанах, где тестируют сервис, по-прежнему можно забрать самостоятельно, оформив его в терминале самообслуживания или у кассы.

Ведомости
Услуга доставки еды до столика в тестовом режиме работает в некоторых ресторанах в США и странах Европы.
В середине ноября гендиректор McDonaldʼs Стив Истербрук объявил о планах распространить сервис доставки заказа до столика на все 14 тысяч ресторанов сети, работающих в США. Газета The New York Times тогда отмечала, что новая услуга направлена на решение одной из главных проблем ресторанов быстрого питания — увеличение времени ожидания заказа из-за расширения меню. Посетители, писала газета, будут охотнее ждать своего заказа сидя за столиком, чем стоя у кассы.
В июне «Макдоналдс» вместе с UberEats запустил в Москве в тестовом режиме собственный сервис доставки еды.
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