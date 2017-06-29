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McDonaldʼs запустил сервис доставки еды в Москве

Ведомости
09:55, 29 июня 2017
Надежный источник

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs запустила сервис доставки еды в Москве, пишут «Ведомости».

Сервис доставки еды заработал с 28 июня. Пока, сообщил изданию менеджер ресторана McDonaldʼs на проспекте Мира, в нем участвуют шесть ресторанов, но постепенно зону покрытия планируют расширять.

Стоимость доставки составляет 99 рублей, рассказала представитель McDonaldʼs в России. Ограничений по сумме минимального заказа нет.

Заказ можно оформить только через мобильное приложение UberEats. Работать с другими партнерами McDonaldʼs пока не планирует, сообщила представитель компании.

Пока доставка еды из McDonaldʼs доступна в пилотном режиме только в Москве. По мере продвижения UberEats в регионы, заявила представитель сети ресторанов быстрого питания, сервисы доставки из McDonaldʼs могут появиться и там.

На прошлой неделе McDonaldʼs подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков McDelivery и «МакДоставка», а также логотипа для сервиса доставки, сообщало агентство «Москва».

Ведомости
Сервис доставки в тестовом режиме ранее запустила еще одна крупная сеть ресторанов быстрого питания — KFC. В пилотном проекте, сообщали представители компании в мае, участвуют 27 ресторанов в Москве и Московской области, а также в 10 городах на Урале. У KFC нет минимальной суммы заказа, а стоимость доставки зависит от адреса.
В еще одной сети быстрого питания — Burger King — сообщили «Ведомостям», что ведут переговоры об организации сервиса доставки и намерены в скором времени объявить о сделке.
Сервис UberEats, сообщается на сайте компании, в настоящий момент осуществляет доставку еды из более чем 150 ресторанов в Москве.
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