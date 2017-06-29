McDonaldʼs запустил сервис доставки еды в Москве

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs запустила сервис доставки еды в Москве, пишут «Ведомости».

Сервис доставки еды заработал с 28 июня. Пока, сообщил изданию менеджер ресторана McDonaldʼs на проспекте Мира, в нем участвуют шесть ресторанов, но постепенно зону покрытия планируют расширять.

Стоимость доставки составляет 99 рублей, рассказала представитель McDonaldʼs в России. Ограничений по сумме минимального заказа нет.

Заказ можно оформить только через мобильное приложение UberEats. Работать с другими партнерами McDonaldʼs пока не планирует, сообщила представитель компании.

Пока доставка еды из McDonaldʼs доступна в пилотном режиме только в Москве. По мере продвижения UberEats в регионы, заявила представитель сети ресторанов быстрого питания, сервисы доставки из McDonaldʼs могут появиться и там.