Еврокомиссия запретила создание крупнейшего железнодорожного концерна на базе Siemens и Alstom

Еврокомиссия запретила сделку о слиянии железнодорожных производств немецкой Siemens и французской Alstom. Об этом 6 февраля объявила комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Комиссия пришла к выводу, что слияние компаний привело бы к появлению безусловного лидера на рынке железнодорожных сигнальных систем, а также в сфере высокоскоростных поездов.

Необходимость создания нового крупнейшего предприятия для борьбы с возможной конкуренцией со стороны Китая в Еврокомиссии посчитали необоснованной. По мнению ведомства, китайцы нескоро смогут соревноваться с Siemens или Alstom в поставках высокоскоростных поездов, а выйти на рынок сигнализации они пока даже не пытались.

Представители Alstom уже сказали, что вряд ли будут оспаривать решение Еврокомиссии. В Siemens отметили, что сожалеют.

Siemens и Alstom объявили о намерении объединить производства в 2017 году. Они оценивали годовую выручку совместного предприятия в 15,3 миллиарда евро.