Siemens объединит производство поездов с французской Alstom

Siemens
08:16, 27 сентября 2017
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Немецкий концерн Siemens договорился об объединении своего транспортного подразделения с французским производителем поездов и железнодорожного оборудования Alstom.

Компании получат равные доли в совместном предприятии, которое создадут в Париже под руководством гендиректора Alstom Анри Пупара-Лафаржа. Во Франции также будет находиться штаб-квартира совместного подразделения по производству поездов. Другими транспортными решениями будут заниматься в Германии.

После объявления о слиянии акции Alstom на торгах подорожали на 8,2%, а Siemens — на 1,4%.

Ожидается, что годовая выручка совместного предприятия составит 15,3 миллиарда евро. В 2016 году транспортное подразделение Siemens показало выручку 7,8 миллиарда евро, а Alstom — 7,3 миллиарда.

Siemens помимо транспортной отрасли занимается также технологиями в области электроэнергетики, здравоохранения, строительства и автоматизации. Компания производит высокоскоростные поезда ICE, международную версию которых Россия купила как «Сапсан».
Alstom до 2015 года также занималась электроэнергетикой, но затем эту часть бизнеса выкупила General Electric. Французская компания производит высокоскоростные поезда TGV (и их развитие AGV), а также используемые на маршрутах в Великобританию Eurostar.
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