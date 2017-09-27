Siemens объединит производство поездов с французской Alstom

Немецкий концерн Siemens договорился об объединении своего транспортного подразделения с французским производителем поездов и железнодорожного оборудования Alstom.

Компании получат равные доли в совместном предприятии, которое создадут в Париже под руководством гендиректора Alstom Анри Пупара-Лафаржа. Во Франции также будет находиться штаб-квартира совместного подразделения по производству поездов. Другими транспортными решениями будут заниматься в Германии.

После объявления о слиянии акции Alstom на торгах подорожали на 8,2%, а Siemens — на 1,4%.

Ожидается, что годовая выручка совместного предприятия составит 15,3 миллиарда евро. В 2016 году транспортное подразделение Siemens показало выручку 7,8 миллиарда евро, а Alstom — 7,3 миллиарда.